Veteraner i Skoven hver torsdag

Tidligere overkonstabel Jensen, der nu har titel af borgmester med fornavnet Steffen, klippede torsdag snoren til lokalet Skoven på førstesalen af Frivilligcenter Halsnæs på Skjoldborg i Frederiksværk. Lokalet bliver fremover hver torsdag kl.14.00-17.30 til Veteran-café, et mødested for tidligere udsendte.

Tanken om caféen er opstået via et møde i aktivitetshuset Paraplyen mellem to veteraner, Gert Andersen og Henrik Jerger, der udgør styregruppen sammen med Halsnæs Kommunes veterankoordinator Mette Kristensen. Ved åbningen, hvor Gert Andersen ikke kunne være tilstede, da han er to måneder i Japan, udtrykte Henrik Jerger håb om, at caféen kunne udvikle sig til en egentlig lokalforening for veteraner.