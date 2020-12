Venter vaccine til Halsnæs 14. januar

Torsdag den 14. januar kan blive V-dag i Halsnæs Kommune. I følge de seneste oplysninger, som kommunen har fået fra Region Hovedstaden står det til at blive denne dag, at den hvide vaccine-bil krydser kommunegrænsen og beboere og frontpersonale på kommunens plejecentre får et stik.