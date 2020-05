Venstre vil åbne for besøg på plejehjem

Det mener Venstre i Halsnæs, som har fremsendt beslutningsforslag om at lette restriktionerne for udebesøg på kommunens plejecentre. Det sker efter at både pårørende, det lokale Ældreråd og Alzheimerforeningen har rejst kritik af de regler kommunen har opstillet for besøg. Alzheimerforeningen mener at et stort antal danske kommuner, bl.a. Halsnæs, Hillerød og Allerød, har indført al for strikse besøgsregler, som der ikke er lovhjemmet for, Man taler ligefrem om ulovlig frihedsberøvelse.