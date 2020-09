Venstres byrådsgruppe med Michael Thomsen, Steen Hasselriis, Susan Eirfeldt, Frederik Germann, Thomas Møller Nielsen og Sune Raunkjær på Kulhusefærgen. Foto: Michael Thomsen.

Venstre til budgetmøde på bølgen blå

Halsnæs - 03. september 2020 kl. 12:21 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres byrådsgruppe tog torsdag morgen turen til årets budgetseminar samlet på bølgen blå! Således var alle seks byrådsmedlemmer med Kulhusefærgen fra Sølager som nemmeste vej til kursuscentret Bautahøj, hvor byrådet er samlet torsdag og fredag.

- I Venstre ser vi altid frem til budgetforhandlingerne - og særligt i år ser det bedre ud med økonomien, så det er et godt udgangspunkt. Den nye udligningsreform har jo begunstiget Halsnæs og særligt i de kommende to år er der ekstra penge. Derudover betyder arbejdet med effektiviseringer, som blev indført i sidste byrådsperiode, at det også skaber bedre økonomi. Endelig har vi i år fået 11 mio. som tilskud til vanskeligt stillede kommuner, så samlet set har vi et godt udgangspunkt, siger gruppeformand Michael Thomsen.

Forleden fortalte borgmester Steffen Jensen (S) at hans prioriteringer for det kommende budget var at se på de kommunale bygninger og samtidig styrke velfærden for ældre og på børneområdet. Det er punkter som Venstre også fremhæver.

»Selvom det ser godt ud på papiret, så er der også store udfordringer som vi kigger ind i som kommune. Der er stort behov for at gøre noget ved de kommunale bygninger som mange steder er i forfald, og det vil vi i Venstre prioritere højt i det kommende budget - herunder også energirenoveringer, så vi understøtter den grønne dagsorden. I de kommende år viser prognoserne at vi får flere børn og ældre, og derfor er det vigtig, at vi også ser på hvordan vi løser den opgave i forhold til de fysiske rammer. I Venstre vil vi som altid prioritere god og nær velfærd, og især børn, unge og ældre vil vi have fokus på. Vi har stadig brug for at gøre det endnu bedre på de områder,« hedder det således i en pressemeddelelse før budgetforhandlingerne.

Her slå man fast, at man også gerne investere mere i idræts og foreningslivet, herunder sikre bedre rammer for de frivillige og foreningerne.

- Venstre går til forhandlingerne med et ønske om bredt samarbejde, og vi vil gøre hvad vi kan for at der træffes ansvarlige økonomiske beslutninger, siger Michael Thomsen.