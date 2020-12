Venstre i Halsnæs støtter partiformand

Steen Hasselriis og Venstre i Halsnæs støtter partiformanden Jakob Ellemann-Jensen i opgøret med Inger Støjberg. Foto: Allan Nørregaard

Halsnæs - 30. december 2020

Venstre i Halsnæs støtter op om partiformand Jakob Ellemann-Jensen i forbindelse med opgøret med næstformand Inger Støjberg, der trak sig fra posten tirsdag aften på opfordring fra formanden.

- Venstre Halsnæs har gennem længere tid på de indre linjer støttet Jakob Ellemann-Jensens politiske tilgang, som falder fint i tråd med de fleste af vores medlemmers opfattelse. Desværre har vi gentagne gange kunnet konstatere, at næstformanden Inger Støjberg i stedet for at bakke sin formand op har undsagt ham eller skabt kant til ham, siger tidligere borgmester Steen Hasselriis, der er formand for lokalafdelingen og sidder i partiets hovedbestyrelse.

Steen Hasselriis uddyber: - I Venstre har vi det sådan, at vi kan være uenige indadtil, men når der træffes en beslutning, bakker vi op. Venstres formand kan ikke være tjent med en illoyal næstformand, og medlemmerne kan ikke være tjent med, at samarbejdsvanskeligheder skygger for det politiske arbejde.

Folketinget skal efter nytår tage stilling til om der skal rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg i forbindelse med ulovlig instruks om adskillelse af flygtningepar. Imens overvejer Støjberg om hun skal forblive i Venstre.

- Selv om selve bruddet handler om samarbejde og loyalitet, skal vi huske, at Venstre er et liberalt parti med et internationalt udsyn, siger Steen Hasselriis, der ved flere tidligere lejligheder har givet udtryk for et andet syn på flygtninge og indvandrere end den linje Inger Støjberg har stået for.