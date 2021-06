Venstre har sat holdet til valget

Efter Michael Thomsen følger fire af partiets nuværende seks byrådsmedlemmer Thomas Møller Nielsen, Frederik Germann, Sune Raunkjær og Susan Eirfeldt. Lars Stegman, der har været indkaldt et par gange som stedfortræder i byrådet, har snuppet sjettepladsen på listen foran tidligere borgmester Steen Hasselriis, der er formand for Venstre i Halsnæs.

- Det er et super stærkt hold af dygtige og engagerede kandidater, som jeg er glad og stolt over at stå i spidsen for. Listen spænder vidt i både alder og politisk erfaring, så det tegner rigtigt godt. Jeg glæder mig til, at vi i fællesskab skal arbejde for Venstres politik i den kommende valgkamp, siger Michael Thomsen.