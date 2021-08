Michael Thomsen efterlyser et borgerligt alternativ til venstrefløjens omfattende valgforbund.

Venstre: Vigtigt med borgerligt valgforbund

Halsnæs - 14. august 2021 kl. 15:53 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Syv partier i Halsnæs Kommune har indtil videre offentliggjort, at de indgår i tekniske valgforbund til kommunalvalget i november, men byrådets andet største parti, Venstre, er ikke at finde blandt partierne. Det skyldes i følge partiets borgmesterkandidat Michael Thomsen(V), dog ikke, at Venstre ikke ønsker at indgå i valgforbund.

- Vi vil gerne indgå i valgforbund med partier på den borgerlige side, som kan være med til at samle det borgerlige Halsnæs. Det er vi naturligvis interesseret i, og vi har haft følere ude hos andre partier, siger Michael Thomsen.

Venstre har ved flere tidligere valg været i valgforbund med Dansk Folkeparti, men partiets spidskandidat Ole S. Nielsen gav i juli hånd på et valgteknisk samarbejde med Det Konservative Folkeparti, som i en årrække har stået udenfor byrådet. Her gav parterne udtryk for, at kun andre partier udenfor byrådet vil være velkomne i valgforbundet. Det udelukker et borgerligt samarbejde med Venstre, og det undrer Michael Thomsen,

- Venstre har tilbudt begge partier at indgå i valgforbund, og det står stadig ved magt. Vi synes, at det er vigtigt med et samlet borgerligt alternativ til den røde fløj, der skal sikre så mange borgerlige stemmer som muligt, siger Michael Thomsen.

Udmelding undrer

Han blev overrasket, da DF og Konservative i midten af juli meldte deres valgforbund ud.

- Vi har været i valgforbund flere år med DF og havde også en aftale om at drøfte et valgforbund efter sommerferien. Derfor blev jeg overrasket og forundret, da jeg pludselig kunne læse i avisen, at de meldte et andet valgforbund ud uden at drøfte det med os først. Det blev så med Konservative, som på forhånd havde meldt ud, at de ikke ville indgå i valgforbund med partier i byrådet, men det ville de så åbenbart gerne alligevel, siger Venstres spidskandidat.

Tirsdag eftermiddag meldte fem partier i den rød-grønne ende af det politiske spektrum ud, at de indgår et stort valgforbund for at minimere stemmespild på venstrefløjen. Michael Thomsen mener, at det lige nu stiller venstrefløjen stærkere end den borgerlige fløj.

- Rent matematisk og teknisk er det sådan, at et valgforbund ministere stemmespild, og det stiller dem stærkere, at de har et stort valgforbund, siger Michael Thomsen.

