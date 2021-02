Balladen med først Lars Løkke og siden Inger Støjberg har hidtil kun ført til to udmeldelser af Venstre i Halsnæs, oplyser formand Steen Hasselriis. Foto: Allan Nørregaard

Venstre: - Vi har haft modgang før

Halsnæs - 09. februar 2021 kl. 12:28 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- I Venstre Halsnæs er vi fulde af fortrøstning. Vi har haft modgang før og er kommet styrket igennem, og det gør vi også denne gang. Som eksempel kan nævnes, at vi jo har ført valgkampe for Venstre og Lars Løkke i skyggen af diverse »sager«, så vi er ikke sådan til at ryste.

Sådan siger formand for Venstre i Halsnæs Steen Hasselriis efter den voldsomme uro i partiet med farvel til først tidligere formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen og senest ex. næstformand Inger Støjbergs bombastiske farvel-salut i sidste uge

- Jeg deltog i hovedbestyrelsesmødet torsdag aften, og på samme måde som i Halsnæs er der fuld opbakning til vores formand Jakob Ellemann-Jensen fra alle kommuneforeninger i hele landet, understreger Steen Hasselriis med streg under alle og hele landet med henvisning til Støjbergs tale om et skel mellem by og land i partiet.

Han oplyser videre at Venstre i Halsnæs siden nytår, hvor balladen for alvor tog fart, kun har haft to udmeldelser og tilsvarende to indmeldelser, ligesoim man har færre restanter, end man plejer på denne tid af året, så det tyder på opbakning til både den landsdækkende og lokale linje.

- I Venstre Halsnæs er vi selvfølgelig kede af de senere års skærmydsler - og det er jo ikke noget, der pludselig er dukket op. Allerede i 2014 var der oven på bla. Lars Løkkes tøj- og rejsesager et formandsopgør. Striden blev dog ikke bilagt, og derfor gentog det hele sig i 2019 og førte til Lars Løkke Rasmussens og Kristian Jensens afgang. Jakob Ellemann blev efterfølgende "kåret" til at løse en meget svær opgave, bla. med at få reetableret sammenhængen mellem baglandet og folketingsgruppen, siger Steen Hasselriis.

Steen Hasselriis konstaterer også at der er stor interesse for at stille op for Venstre til kommunalvalget. Alle de nuværende seks byrådsmedlemmer har meldt sig klar til en ny periode og en række andre kandidater har meldt sig.