Frisører og andre liberale erhverv i Halsnæs og fire ramte hårdt smitteramte kommuner skal fortsat holde lukket. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Venstre: Uklogt at straffe nødlidende erhverv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre: Uklogt at straffe nødlidende erhverv

Halsnæs - 02. april 2021 kl. 11:37 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Erhvervsstyrelsens beslutning om at liberale erhverv i Halsnæs og fire andre hårdt smitteramte kommuner skal vente en uge mere før man kan åbne, vækker vrede hos Venstre i Halsnæs.

- Jeg synes, det er en ualmindelig uklog beslutning, hvortil kommer at man straffer et i forvejen nødlidende erhverv uden nogen som helst saglig og faglig begrundelse, siger Steen Hasselriis, formand for Venstre i Halsnæs.

Han fastslår at det er en beslutning regeringen frem til 12. april kan gennemføre alene uden at spørge Folketinget via Epidemiudvalget. Efter 12. april skal der stemmes om spørgsmål som dette i Epidemiudvalget.

- Det er altså en ren socialdemokratisk beslutning, som Venstre på ingen måde er en del af, siger Steen Hasselriis om beslutningen om at åbningen for liberale erhverv udskydes en uge i Halsnæs, Fredensborg, Gladsaxe, Brøndby og Ishøj.

Beslutningen om udskydelsen er truffet, efter at Epidemikommissionen har regnet på smitten i de pågældende kommuner. Epidemikommissionen består af 11 medlemmer, som udpeges af sundhedsministeren - fem af dem efter indstilling fra regeringen. Kommissionen har fundet ud af, at kommunerne alle per tirsdag havde et incidenstal på mere end 150.

Steen Hasselris er særdeles kritisk overfor den beslutning og stiller en række spørgsmål:

- Hvorfor undgå åbning i brancher, hvor der kræves coronapas, og hvor der derfor ikke er nogen smitte? Tror man alligevel ikke på coronapasset? Er det en ren symbolsk beslutning? Hvorfor inddrog man ikke Folketingets partier? Hvorfor krævede man ikke stedet coronapas flere steder, fx i store butikker som Jem & Fix, Jysk og Harald Nyborg samt evt. idræt? Når man nu ved, at det er drenge 15-19 år samt borgere af begge køn i 30-års alderen, der er smittede, hvorfor går man så ikke mere målrettet til værks?

Borgmester Steffen Jensen (S) kalder udskydelsen af genåbningen for liberale erhverv i kommunen for »nedslående«.

- Især for alle de stakkels mennesker og erhvervsdrivende, der har knoklet løs for at blive klar til på tirsdag. Jeg er sådan set virkelig ked af det på deres vegne, udtaler borgmesteren til Ritzau.

Halsnæs røg skærtorsdag op på en andenplads som kommunen i Danmark med næstflest smittede målt pr. 100.000 borgere. Kun Ishøj har højere smitte. Det har også ført til at alle skoler og fritidsordninger i Halsnæs skal holde lukket i ugen efter påske.