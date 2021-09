Det er er primært besparelser på jobcentrenes indsats overfor unge uddannelseshjælpsmodtagere, som skal finansierer en del af tilbagetrækningsordningen »Ret til tidlige pension. Foto: Niels J. Larsen

Venstre: De unge skal ikke betale prisen for pensionsordning

BUDGET: Når partierne bag en ny delaftale tager penge fra ungeindsatsen i jobcentrene, vil Venstre tilfører penge bagefter.

Halsnæs - 09. september 2021 kl. 04:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Det er ikke de unge, som har sværest ved at komme i gang med en uddannelse eller få et job, der skal betale for, at folk med et langt arbejdsliv kan gå tidligere på pension. Det mener Venstre i Halsnæs.

- Vi synes, at ordningen er skruet forkert sammen, siger Sune Raunkjær(V).

I 2020 præsenterede regeringen »Aftale om ret til tidlig pension« - også kendt som »Arne-pensione«. Det er en tilbagetrækningsordning, der giver dem, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet og har haft et langt arbejdsliv, ret til at trække sig tilbage et par år før folkepensionen. I følge aftalen skal ordningen finansieres ved at spare 1,1 millard på beskæftigelsesindsatsen fra 2024, og i juni i år blev Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten enige om en aftale, der finder en del af pengene. Her er det primært ungeområdet, som bliver ramt.

- Det står klart, at jobcentrene skal betale, og den første delaftale går ud på at skære ret voldsomt i indsatsen overfor unge op til 30 år, der mangler det sidste skub for at komme i gang med en uddannelse eller et arbejde. Dem har vi forholdsvis mange af i Halsnæs, og det er ikke hensigtsmæssigt, at de skal betale det her gilde, siger Sune Raunkjær.

Fra uger til måneder Af aftalen fremgår det, at der skal spares over 300 millioner kroner ved at tilbyde de unge uddannelseshjælpsmodtagere færre aktiviteringsforløb. Tidligere måtte de unge maksimalt have fire ugers pause mellem deres aktiveringsforløb, men det ændres med aftalen til fire måneder.

I Halsnæs får de unge uddannelseshjælpsmodtagere i snit tre tilbud om året af tre måneders varighed, men den nye aftale betyder, at det fremover kan nedsættes til to tilbud på grund af den lange pause mellem forløbene. Det er en reduktion i tilbud til de unge på 33 procent.

Arne-pension og ungeindsats Arne-pensionen gør det muligt at få ret til tidlig pension i enten et, to eller tre år før sin folkepensionsalder. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, kan man få ret til tidlig pension i tre år. Har man i stedet været 43 eller 42 år på arbejdsmarkedet, kan man få ret til tidlig pension i to eller et år før folkepensionen.



1. august blev der åbnet for ansøgninger til tidlig pension via borger.dk. Det har 113 borgere i Halsnæs indtil videre søgt om. De første, der kan søge om ret til tidlig pension, er personer, der er født i 2. halvår 1955 og frem til og med 1960.



Den nye delaftale, som skal finansiere »Arne-pensionen« betyder, at unge uddannelseshjælpsmodtagere vil have længere perioder uden en aktiv indsats, fordi pausen mellem deres aktiveringsforløb bliver ændret fra fire uger til fire måneder. Der er dog stadig krav til første samtale inden for en uge og første tilbud inden for 1 måned ændres ikke.



I Halsnæs er der typisk omkring 50 unge, der overgår fra uddannelseshjælp til uddannelse i løbet af et år, og faktisk er aktiveringsgraden højere i Halsnæs end på landsplan. Hvis landet som helhed bruger 138 kr. pr. borger til aktivering af unge på uddannelseshjælp, bruger Halsnæs idag 41 kr. pr. borger.



Delaftalen medfører også, at unge, der har påbegyndt en uddannelse, fremover vil have ret til en fastholdelsesmentor i de første seks måneder. Udover ændringerne på ungeområdet giver aftalen mulighed for fremover at afvikle de lovpligtige samtaler digitale eller pr. telefon

- De unge kommer til at gå i fire måneder uden, at det sker noget, hvis vi skruer ned til den indsats, som regeringen ønsker. Det er den helt forkerte vej at gå for en kommune som os, der har udfordringer med at få folk til at videreuddanne sig, siger Sune Raunkjær.

Aftalen medfører, at Halsnæs i 2022 vil modtage to millioner kroner mindre i indtægter fra staten. Den reelle besparelse bliver dog mindre, da Halsnæs i dag aktiverer billigere end på landsplan.

Vil fylde hullet igen Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse blev på deres seneste møde orienteret om delaftalen og de konsekvenser den indebærer for Halsnæs. Her stillede Venstre i Halsnæs forslag om, at administrationen skulle komme med forslag til, hvordan kommunen kan tilbagerulle de udgifter, som man er blevet pålagt. Partiet ønsker at finde en måde at finansiere pensionsordningen uden at ramme de unge uddannelseshjælpsmodtagere, og det bliver en del af det budgetforslag for Halsnæs, som partiet snart præsenterer.

- Det er regeringens ønske, at jobcentrene betaler, og de penge kommer til at blive sparet. Det kan vi ikke gøre noget ved. Men vi ønsker at fylde huller op igen, siger Sune Raunkjær.

Han anslår, at der skal findes cirka 680.000 kroner årligt i budgettet for at imødegå den besparelse, som kommunen bliver pålagt at lave.

- De penge er vi villige til at finde ved at tage af råderummet eller lægge en besparelse ind et andet sted. Vi mener, at det er den rigtige vej at gå for at fasteholde fokus på en ungeindsats, der ikke bliver udmagret. Det vil vi arbejde med i vores budget, siger Sune Raunkjær.

Han gruer samtidig for, hvordan resten af pensionsordningen skal finansieres.

- Jeg er spændt på, hvad der sket. Det er meget luftigt, hvor resten af pengene skal komme fra, og jeg gruer for, at næste delaftale bliver lige så ringe som denne, siger han.