Venstre: Byg ny hal og sundhedshus

- Vi ønsker at der på hvert plejecenter dagligt skal være mulighed for, at beboerne kan tilmelde sig til en eller flere aktiviteter. Det kan være udflugter, gåture, spil, motion, optræden, besøg udefra eller lignende. Det forslag skal ses i sammenhæng med at vi også ønsker at få unge på 13-17 år i job på plejecentrene. Det skal skabe interesse hos de unge for et evt. fremtidigt job i ældreplejen. De unge skal ikke står for plejefaglige opgaver, men de skal være med til at skabe aktiviteter.