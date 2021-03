Vennerne er videre med turbine-restaurering

Turbinehusets Venner har i vintertiden fortsat restaureringen af det gamle vanddrevne elværk ved kanalen i Frederiksværk, og denne uge var turen kommet til en iskold rensning af Turbinehuset originale tavle med diverse måleapparater til at overvåge strømproduktionen.

Jimmy Larsen fra Omø Industriservice var hyret ind til opgaven med specialblæsning med 78 grader kold tøris for at fjerne gammel fedt og snavs uden at blotlægge metallet.

"På den måde renses overfladen og den gamle patina bevares. Det vil se fjollet ud at rense i bund og komme ny maling på, for her vil det være langt bedre at male med klar lak, så det fremstår mere originalt," fortalte isblæseren Jimmy, der til daglig arbejder med bl.a. rensning af industrikedler ved hjælp af andre blæseteknikker, men han har også mange års erfaring med facadeblæsning på historiske bygninger.

"Det er fedt at arbejde med historiske ting, om det er gamle palæer eller her i Turbinehuset, som jeg i første omgang ikke anede var ca. 100 år gammelt. Jeg kan se, at de frivillige har lagt et stort arbejde i restaureringen, og det er godt at kunne hjælpe med at bevare historien," lød det fra Jimmy Larsen, og formanden for Turbinehusets Venner kunne berette mere om status for arbejdet i bygningen:

"Med assistance fra en sadelmager har vi nu fået genskabt det originale remtræk, der sørger for at omdrejningerne fra turbinehjulet kan drive generatoren til at producere strøm. Nu mangler vi mere arbejde med gulve og indretning, så vi forhåbentligt kan åbne for publikum efter sommeren."

Turbinehusets frivillige har gennem en årrække arbejdet på at genskabe det gamle elværk med støtte fra kommune, fonde og bl.a. sponsorater fra lokale firmaer, som har hjulpet med at restaurere maskineriet.