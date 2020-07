Lokale borgere og beredskabet slæbte jollerne længere op på land, så de ikke drev væk. Foto: Øyvind Tøsdal

Vejrvært og beredskab reddede joller

Halsnæs - 07. juli 2020 kl. 14:33 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er Peter Tanev mest kendt for gøre danskerne klogere på vejr og vind, når han er på skærmen som meteorolog hos TV 2, men mandag aften trak vejrværten i arbejdstøjet og igangsatte en aktion i Liseleje. Hård vind og vandstigninger på op mod én meter truede med at trække en stribe joller til havs.

»Allerede nu er bådene på stranden ved at skylle ud. I må ned og redde jeres både.... nu«, skrev Peter Tanev i en lokal Facebook-gruppe.

Her fremgår det, at vejrværten fik selskab på stranden af både lokale borgere og Frederiksborg Brand og Redning. De fik i fællesskab slæbt jollerne længere på land.

»Alle både er trukket godt op på stranden, vandstand stiger måske 5-10 centimeter mere, men de skulle være i sikkerhed. stor tak til lokale der hjal og Frederiksborg Brand og Redning«, lød det senere på Facebook fra Peter Tanev.

Hos Frederiksborg Brand og Redning bekræfter indsatsleder René Bech, at beredskabet sendte en sprøjte og fire mand til Liseleje for at bistå med at redde jollerne.

- Det er egentlig ikke vores ansvar eller en opgave for brandvæsnet, men da en borger ringer ind og fortæller om situationen, vælger vi at reagere på det, fordi alternativet kan være værre. Hvis jollerne river sig løs og driver ud, så kan det betyde, at det helt store alarmberedskab med helikopter, dykkere og både bliver sat i værk, fordi folk tror, at nogen er druknet. Derfor tog vi ud og halede dem i land, siger René Bech.

Flere bådejere blev taget på sengen af det voldsomme vejr, og Peter Tanev mener da også, at vejret var ekstremt. Han advarer dog samtidig mod, at det allerede i denne uge kan ske igen.

»Det var en ekstrem vejrsituation i går i forhold til at vi er i juli og især højvandet ser man sjældent så højt i juli måned. Normalt vil jeg mene, at jollerne er nugenlunde sikre bag molen«, skriver vejrværten og gør det klart, at det kan blive voldsomt blæsevejr igen fredag og lørdag.