Vejdirektoratet med opsigtsvækkende udmelding til bilister: Kør en anden vej - I skaber kø!

Halsnæs - 17. juni 2021

Normalt er det skiltning, ombygning eller afspærring af veje, som Vejdirektoratet tager i brug for at løse trafikale udfordringer, men nu går Vejdirektoratet ud med en opsigtsvækkende udmelding til cirka 20.000 bilister, der hver dag kører på statsvejene gennem Kregme.

- Vi kan undgå at lave større løsninger og ændringer på strækningen, hvis folk ændrer køreadfærd i myldretiden, siger Dorthe Hvid, projektleder i Vejdirektoratet.

Udmeldingen kommer efter, at det store ombyggede lyskryds i Kregme for en uge siden blev færdigt. Det ser ud til at have en løst en del af den gordiske trafikknude, som førhen skabte kilometerlange køer på Hillerødvejen og Frederikssundsvejen i myldretiden, men i de travleste timer er der stadig kø. Og i følge Vejdirektoratet bærer bilisternes egen adfærd og kørselsmønstre en del af skylden.

Det er særligt på Hillerødvejen ind mod Frederiksværk, at problemerne opstår. Her snævrer vejen ind til ét spor, og samtidig er der ind- og udkørsel fra Circle K og Netto ud til den stærkt trafikerede statsvej. Vejdirektoratets opfordring er derfor, at bilisterne tager en anden vej, når de skal til og fra tankstationen og supermarkedet. Helt præcis ønsker Vejdirektoratet at lede bilister over på Kappelhøjvej, der løber bag tanken og supermarkedet og fører hen til det nye lyskryds.

Krydset i Kregme er en statsvej og knudepunkt mellem den gennemgående Hillerødvej,Frederikssundsvej og Kappelhøjvej, hvor op mod 20.000 bilister dagligt kører igennem.

For at lette trafiksituationen indgik indgik den Venstreledede regering og Dansk Folkeparti i marts 2019 en trafikaftale, som sikrede 22,7 millioner kroner til en ombygning af den daværende rundkørseli Kregme.

Det nye kryds med intelligent signalstyring har både fra øst og vest højresvingsbane, to ligeud baner samt seperatreguleret venstresvingbane. Til gengæld snævrer vejen ind til ét spor på begge sider af krydset, og det giver køkørsel. - Det ville give en meget stor effekt, at de kørte ad Kappelhøjvej i stedet. Så undgår vi kødannelse og farlige situationer, og så vil trafikken glide meget bedre, siger Dorthe Hvid.

Flere problemer Hun har selv har været ved det nye kryds og observere trafikken, og projektlederen har fået øje på flere problemer.

Problem nummer ét opstår, når en bilist kommer fra Netto eller Circle K og skal svinge ud til venstre ud på Hillerødvejen. Her skal de krydse både en cykelsti og to vognbaner, og det skaber både en farlig situation og kø.

- Det dur ikke, at folk laver deres egne vigepligtsregler. Hvis der kommer en flink bilist kørende og holder tilbage, så bilen fra tanken eller supermarkedet kan svinge ud, så skaber det en prop bagudrettet på Hillerødvejen, og det akkumulerer hurtigt en kø i myldretiden, siger Dorthe Hvid.

Ligeledes er det i følge projektlederen et problem, når folk skal svinge fra Hillerødvejen ind til tankstationen og supermarkedet, og hun opfordrer derfor bilisterne til at stoppe al ind- og udkørsel den vej.

Den gamle rundkørsel trak kilometerlange køer, men de bliver nu ifølge Vejdirektoratets beregninger under 100 meter med lyskrydset. Foto: Niels J. Larsen

- Jeg tror, at en del problemer kunne undgås ved, at folk bruger Kappelhøjvej, når de skal ind eller ud fra Circle K eller Netto, så de kommer gennem det nye kryds. Det vil i mange tilfælde også være hurtigere for dem, end at holde og vente på et hul i trafikken, siger Dorthe Hvid.

Velkendt strækning Strækningen forbi tanken og supermarkedet er ikke ny i debatten om trafikken i Kregme. Faktisk dukkede den allerede op i november 2019, da Vejdirektoratet præsenterede sine ideer for ombygningen af den gamle rundkørsel til et signalreguleret kryds. Byrådet i Halsnæs Kommune har også tidligere sendt et høringssvar til Vejdirektoratet og bedt om, at der blev set på muligheden for to spor hen til Thors Bakke, så trafikken ikke klumpede sammen lige efter rundkørslen, der nu er blevet et lyskryds.

- Der var flere, der dengang mente, at vores kryds ikke ville have en effekt, fordi det egentlig problem lå ved tanken og supermarkedet. Det fremgår af protokollen fra dengang, at vi ville undersøge det, siger Dorthe Hvid.

Strækningen har ikke indgået som en del af den store krydsombygning, men Vejdirektoratets rådgivere har kigget på problematikken, og hvis opfordringen til bilisterne ikke bærer frugt, så har Vejdirektoratet andre muligheder for at løse de trafikale udfordringer.

- Hvis det ikke virker, så er vi nødt til at gøre noget, og det er ikke sikkert, at hverken trafikanter eller de erhvervsdrivende bliver glade for det, siger Dorthe Hvid og uddyber:

Ombygningen af rundkørslen begyndte i september sidste år og blev færdiggjort i juni i år. Foto: Allan Nørregaard

- Vi har overvejet og kigget på flere løsninger. Man kan for eksempel lukke helt af for ind- og udkørsel, så folk kun kan køre ad Kappelhøjvej, men det vil tanken og supermarkedet nok blive kede af. Man kan også overveje at lukke den ene af de to ind- og udkørsler eller lave nogle regler om, at der kun må svinges til højre, når man skal ud og ind fra Netto og Circle K, siger Dorthe Hvid og afslører, at i fremtiden kan komme plakater op, som opfordrer lokale bilister og tilkørende sommerferiegæster om at bruge Kappelhøjvej til ind- og udkørsel.

Kortere køer Ombygningen fra rundkørsel til lyskryds startede i september 2020 og var forsinket allerede fra første skovlfuld, fordi det forberedende arbejde blev forsinket af coronapandemien. Det har rykket projektets oprindelige slutdato fra december 2020 til juni i år.

Ventetiden sluttede onsdag i sidste uge, da den intelligente signalstyring i det nye lyskryds blev slået til, og det vil i følge Vejdirektoratets beregninger resultere i, at de mange bilister kommer til sidde meget mindre i kø.

Vejdirektoratet forventer, at der i myldretiden vil være kø på mellem 31 og 58 meter på Hillerødvejen og op til 76 meter på Frederikssundsvejen. Det er markant mindre end de maksimale kølængder, som Vejdirektoratet inden ombygningen af rundkørslen beregnede til syv kilometer om morgenen og 2,5 kilometer om eftermiddagen.

- Mit indtryk er, at det allerede er blevet bedre. Vi har ikke lavet deciderede målinger endnu, men når man kigger i anlægget ser det godt ud, men det kan blive endnu bedre. Vi regner med at lave en trafikteknisk opfølgning om tre måneder for at se, om der er behov for justering, lyder det fra Vejdirektoratet.