Ved ikke om skoler kan åbne på onsdag

»Årsagen er ikke, at de kommunalt ansatte er gået på påskeferie. Tværtimod - der arbejdes morgen, middag og aften på at finde en løsning. Udover at der f.eks. i vores dagtilbud. er usikkerhed om, hvorvidt der er nok pædagoger og pædagogmedhjælpere til at håndtere, at børnene skal være under tæt opsyn i små grupper, og der er usikkerhed om rengøringskapaciteten, så har Sundhedsstyrelsen sent i går eftermiddags den 7. april udsendt retningslinjer for, hvordan dagligdagen skal være i skoler og dagtilbud,« skriver kommunen i en opdatering på hjemmesiden, hvor man fortsætter: