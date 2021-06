Varetægtsfængslet for seksuelt overgreb på 10-årig pige

Den 37-årige sigtes for anden seksuel forhold end samleje med et barn under 12 år efter straffelovens §216 samt for blufærdighedskrænkelse. Ifølge sigtelsen skal han have fået pigen til at tage shorts og trusser af, hvorefter han har taget billeder, mens hun prøvede to par trusser, ligesom han har holdt et massageapparat mod hendes skede.