Halsnæs Vandforsyning skal have ny formand. Efter 36 år som vandværksformand har Sven Aage Møller, Hundested, valgt at stoppe. Foto: Niels J. Larsen

Vandværk skal have ny formand

De seneste års generalforsamlinger i Halsnæs Vandforsyning har budt på en del dramatik og langvarig debat, og bestyrelsen tabte tidligere på året en retssag anlagt af tre andelshavere, der ved Retten i Hillerød fik medhold i, at bestyrelsen uretmæssigt havde brugt ugyldige fuldmagter til at få en vedtægtsændring igennem.

Det er dog ikke disse forhold, der har fået Sven Aage Møller til at stoppe efter så mange år i spidsen for vandforsyningen.

- Da jeg blev genvalgt for tre år siden, besluttede jeg at det skulle være min sidste periode. Jeg er nu gået på pension og har sat mine fodaftryk og vi har et stort super-fungerende vandværk. så det er tid til andre at tage over, siger Sven Aage Møller.