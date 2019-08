I et første udkast ser Varmetanken ved Halsnæs Forsyning således ud, men politikerne i Udvalget for Miljø og Plan ønsker en mere konkret visualisering før sagen sendes i høring.

Vandtårn kan blive udsigtspunkt

Halsnæs - 22. august 2019 kl. 08:08 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 28 meter høj »vandtank« ved Halsnæs Forsyning på Havnevej i Frederiksværk kan blive et nyt udsigtstårn med offentlig adgang.

Halsnæs Forsyning ønsker at etablere en varmeakkumuleringstank ved varmeværket i Frederiksværk. Tankens højde kræver dispensation fra lokalplanen, der har en maksimumshøjde på 11,5 meter, men med mulighed for, at kommunen kan dispensere til højere byggeri i særlige tilfælde.

Der er i 2003 dispenseret til at bygge en flishal med en højde på 14 meter. Desuden er varmeværkets skorsten cirka 70 meter høj.

Varmeakkumuleringstanken (VAK) skal være 28 meter høj og 16 meter i diameter. Den vil blive stillet op umiddelbart vest for Halnæs Forsynings bygninger på Havnevej 8. Tanken vil fungere som bufferlager og udligningstank for at sikre en mere jævn produktion omkring spidsbelastninger.

Ønsket fra Halsnæs Forsyning om at opføre tanken blev forelagt Udvalget for Miljø og Plan på mødet onsdag. Her besluttede man at det var nødvendigt at få mere konkrete oplysninger om tankens udseende, inden sagen bliver sendt i høring.

- Udgangspunktet med at opbevare energi til den skal bruges er rigtig klimavenligt, men udvalget vil gerne have et konkret bud på, hvordan tanken kommer til at se ud og ikke blot det første udkast med en blå tank med måger på. Den kommer jo til at fylde noget, så det er vigtigt, at den ser fornuftig ud, siger Anja Rosengreen (SF), formand for Udvalget for Miljø og Plan.

I et første udkast er der tegnet en blå tank. Forsyningen skal nu fremkomme med mere konkret materiale før udvalget vil sende sagen i høring og lave administrationen give tilladelse til opføring, hvis der ikke indkommer væsentlige negative høringssvar.

Halsnæs Forsyning har overvejet at muliggøre offentlig adgang til toppen af VAK'en, så man vil kunne komme op og få en flot udsigt over byen og fjorden.

Der vil dog være en række følgeudgifter forbundet med det i forhold til adgangsforhold, sikkerhed og parkering, som falder uden for Forsyningens normale driftsområde.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.