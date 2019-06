Se billedserie To skuespillere kom for sent til åbningsnummeret på grund af kø på Hillerødvejen. Sketchen om trafikkøerne i Halsnæs vakte stor genkendelse og moro i salen, da Hundested Revy spillede for andet år i træk med syv forestillinger fra torsdag til søndag. Foto: Kasper D. Dønbo

Vandkantsrevy svirpede med halen

Halsnæs - 03. juni 2019 kl. 07:35 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til tonerne af Donna Summers »Hot Stuff« åbnede skuespillerne årets Hundested Revy med at slå fast, » at gå til kanten, det kan vi li / helt til kanten ingen går fri«. De ord skulle revyen ganske fint leve op til gennem to timers underholdning i Hundested Kino, hvor både lokalpolitikere, synske kattedamer og hvidvaskende banker fik et svirp med vandkants-revyens hale.

Desværre kom to skuespillere for sent til åbningsnummeret. De sad i stedet i kø på Hillerødvejen, hvor både snegle vandrefolk overhalede dem.

Kommentaren til den trafikale flaskehals i Kregme var svær at overse. Løsningen på problemerne skal i følge en ny trafikaftale findes ved bruge 20 mio. kroner på at ombygge rundkørslen til lyskryds, men de frustrerede bilister på scenen tænkte i andre baner.

Efter broer over både Arresø og Frederiksværk blev diskuteret, endte de med at engagere en lokal trafikmafia med Don Vito Hasselriis i spidsen og håndlangerne Susanne Caramela, Sune Frederico og Walter Vitello - alle med mistænkelig mange ligheder med nuværende byrådspolitikere - til at løse problemerne og ordne lommegangsteren Steffen.

Ikke alle replikker blev husket og ikke alle toner blev ramt, men det blev hurtigt glemt i den hvirvelvind af energi og humør, som blev leveret fra scenen med hjælp fra de dygtige musikanter.

Det blev til stikpiller til havnens krydstogteventyr, som bød på en sheik, der næsten kom på krogen, og til tankerne om at indføre mere teknologi i hjemmeplejen.

Den ældre herre skulle hverken nyde noget af en drone der leverede mad, en robot der støvsugede eller et toilet der spulede, rensede og gav ham med børsten, hvis han var for langsom. Et program til at se lægen på computeren var også for besværligt - så havde den ældre herre straks nemmere ved at sikre sig varme hænder via frække hjemmesider!

Revyen bevægede sig igen i år uden for kommunegrænserne - i år med store klapsalver til en Britta Nielsen-sketch og en pruttende professor med speciale i tarmluft.

Fra tilskuerpladserne var der efterfølgende stor tilfredshed.

- Det var virkelig sjovt. Der var meget, vi kunne nikke genkendende til og grine af, sagde Aase Rethpen og Rene Skjeldmose.

- Sidste år gik vi glip af revyen, og det ville vi ikke risikere igen. Vi kommer helt sikkert også tilbage næste år, og vi tager naboerne med.