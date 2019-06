Se billedserie Panelet i Gjethuset bestod af 10 opstillede partier. Foto: Niels J. Larsen

Valgmøde: Hvad er der i det for Halsnæs?

Halsnæs - 03. juni 2019 kl. 22:24 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad er der i det for os i Halsnæs, hvis vi stemmer på jer?

Sådan lød det direkte åbningsspørgsmål fra ordstyrer Alex Nyborg Madsen til de 10 politikere i panelet ved mandagens lokale afslutningsdebat i Gjethuset før folketingsvalget onsdag efter at borgmester Steffen Jensen (S) havde budt velkommen til mødet.

Mange svar fik nævnt Hillerød-motorvej og bedre kollektiv trafik, men en udligningsreform, sundhedshus og bedre normeringer fik også ord med på vejen.

- Udligningsstystemet fungerer ikke, i Halsnæs har man høj skat og lav service, i Gentofte er det omvendt, konstaterede Rasmus Stoklund (S) som det andet punkt, han ville pege på udover forbedring af infrastrukturen til gavn for bl.a. erhvervslivet.

- Vi har lavet en aftale, der med blåt flertal sikrer at Hillerød-motorvejen bliver bygget i 2023. Samtidig skal vi have sundheden tættere på jer, det gør vi ved at nedlægge regionerne og lade Halsnæs løfte større opgaver, sagde Hans Andersen (V).

- Halsnæs har de næstlaveste normeringer, de skal løftes til minimumsnormeringer, sagde Kristian Hegaard (R) og henviste til vigtigheden af barnets første 1000 dage.

Trine Torp (SF) fortalte at hun i sine fire år i folketinget ikke alene havde arbejdet for at pleje Halsnæs, men hun var flyttet til pga. naturen og de stærke lokalsamfund.

- Vi skal løfte en velfærd, som er under pres ved at kigge på en mere solidarisk fordeling, og jeg vil kæmpe for den kollektive trafik, sagde Trine Torp, som er eneste kandidat med bopæl i Halsnæs.

Mai Villadsen (EL) mente at der var gået for meget lokalpatroitisme i Christiansborg, men pegede også på at en ændret udligningsreform kunne komme Halsnæs til gavn.

Mette Thiesen (Nye Borgerlige) foreslog genåbning af lokale sygehuse og politistationer og støttede op om Hillerød-motorvejen, ligesom den ny bro i Frederikssund skulle være betalingsfri.

Det budskab havde den konservative Kjeld Haslund også medbragt udenpå jakken. Han nævnte også Hillerød-motorvejen, samt løsningen om Kregme-rundkørslen, som han var glad for - uden at han iøvrigt, som det fremgår af dagens avis, kom ind på at han er blevet undsagt af sin lokale partiforening bl.a. omkring udtalelser om denne.

May-Britt Kattrup (LA) glædede sig over det samarbejde som gav modvægt til det jyske trafikmafia og talte for et sundhedshus i Halsnæs og bedre normeringer i daginistutionerne.

Christian Poll (Alternativet) bidrog, som han selv sagde til gaveboden, med løfter om bedre skoler og institutioner og biligere offentlig transport, hvor priserne skulle nedsættes med 30 procent, ligesom han fremhævede arbejdet for bedre havmiljø og endnu vildere natur.

Som den sidste i talerrækken under første emne havde Glen Madsen (DF) ikke direkte løfter til Halsnæs, men påpegede udlændingepolitikken som et sted hvor der var markant forskellighed på partierne.

Oprindelig var 11 partier tilmeldt debatten, men Kristen Demokraternes Martin Rask Olsen, der i sidste uge udvandrede fra et andet vælgermøde, var ikke tilstede. Partiet Klaus Riskjær havde meldt fra, mens arrangørerne ikke havde fået svar fra Stram Kurs.

