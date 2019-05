Der bliver ingen grundlovsfest på plænen ved kanalen i år.

Valget aflyser Grundlovsfest

Halsnæs - 09. maj 2019 kl. 14:06 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ingen grundlovsfest i Frederiksværk den 5. juni. Det skriver Halsnæs Kommune i en pressemeddelelse efter at formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati Helle Lunderød (S) ellers i første omgang havde givet udtryk for, at hun forventede at arrangementet kunne gennemføres, selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har valgt datoen til folketingsvalget.

»Årsagen til aflysningen er det forestående folketingsvalg, som har gjort det svært at gennemføre arrangementet. Bl.a. fordi de politiske partier er involveret i selve valghandlingen hele dagen på de forskellige valgsteder. Samtidig er det vurderingen, at der er risiko for, at et eventuelt arrangement vil komme til at stå i skyggen af valget. I stedet prioriteres ressourcerne på at komme stærkt igen i 2020 med et spændende program for Grundlovsdag i Frederiksværk,« hedder det fra Halsnæs Kommune.

Helle Lunderød er ked af at måtte aflyse arrangementet, men glæder sig over at årsagen er en anden hyldest til vores demokrati, nemlig valget til Folketinget:

- Vi havde forberedt et spændende program for grundlovsdag, og mange frivillige foreninger havde som sædvanlig bidraget med uvurderlig arbejdskraft. I det lys er jeg ked af, at vi ser os nødsaget til at aflyse arrangementet. Men vi må også erkende - at selvom jeg gerne havde set arrangementet gennemført - så var der risiko for, at vi ikke ville se en bredt funderet politisk opbakning til arrangementet pga. valget. Derudover er det ikke uden logistiske udfordringer at gennemføre arrangementet samtidig med valget, siger Helle Lunderød og fortsætter:

- Når nu det skal være, at vi aflyser, så glæder jeg mig over, at årsagen er at finde i en anden af demokratiets festdage, og vi ser frem til at komme stærkt tilbage i 2020. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de mange mennesker, der på den ene eller anden måde har været involveret i arrangementet, ligesom jeg gerne vil ønske alle et godt folketingsvalg. Jeg håber, at rigtig mange vil gøre brug af deres demokratiske ret til at få indflydelse på retningen for Danmark.