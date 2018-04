Vagn og Trunte Decker foran Vaffelhjørnet i Hundested, som netop har sikret sig en tredjeplads i OpdagDanmarks landsdækkende kåring af landets bedste ishus. Her fik Vaffelhjørnet over 7.000 stemmer og sikrede sig en tredjeplads. Foto: Kasper. D. Dønbo Foto: unknown

Vagn og Trunte fik våde øjne: Kåret til tredje bedste ishus i Danmark

Halsnæs - 20. april 2018 kl. 20:08 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

OpdagDanmark kårer hvert år Danmarks Bedste Ishus, så folk kan se, hvilke steder der er værd at opsøge, når behovet for en kølig is er på sit største, og da topplaceringer fredag blev afsløret, var der ekstra krymmel og guf til Vaffelhjørnet i Hundested. Det lokale ishus ender på en tredjeplads over landets bedste ishuse.

Frederiksborg Amts Avis overbragte nyheden til ejerne af Vaffelhjørnet, Trunte og Vagn Decker, og det fik følelserne til at vælte frem hos ægteparret. Pludselig var øjnene vådere end smeltet softice.

- Det er vildt imponerende, at folk har bakket os sådan op. Det er nok det, der slår benene væk under os, at så mange har støttet os på den måde. Det var vi ikke forberedt på, siger Trunte Decker og dupper øjnene.

- Jeg havde slet ikke forstillet mig, at jeg ville reagerer på den måde, men det helt vildt stort.

Kåringen er foregået som en afstemning online, og der blevet afgivet 57.742 stemmer i løbet af de seneste uger. En overgang var Vaffehjørnet oppe og føre konkurrencen, men til sidste måtte de bøje sige for Guf & Kugler i Nibe, som med 9.085 stemmer vekslede en 2. plads fra 2017 med en førsteplads i år.

2. pladsen går til Ismageriet på Amager (7.956 stemmer), mens Vaffelhjørnet i Hundested får en tredjeplads 7.083 stemmer.

Det er næsten en stemme fra hver eneste borgere i Hundested, der har cirka 8.500 indbyggere og markant flere end de 1.909 likes, som Vaffelhjørnet har på Facebook.

- Vi anede ikke, at vi var med i konkurrencen, før vores søn ringede og fortalte det. Vi er ikke på Facebook privat, siger Trunte Decker.

Dengang lå Vaffelhjørnet nummer 5, og siden har parret tvillingedrenge, og pigerne - som Trunte Decker kalder de 20 kvindelige ansatte - fulgt ivrigt med i konkurrencen.

- Pigerne sagde, at vi skulle gå ind på Facebook og opfordre folk til at stemme. Men det er ikke vores natur. Jeg vil hellere gå ind bagefter og sige tak til folk, siger Trunte Decker, inden hun bliver overmandet af følelserne på ny.

- Den placering skyldes også pigernes adfærd. De er vores ansigt ud af til, og du kan få nok så god en is, men hvis den bliver serveret af et surt fjæs, så smager den ikke godt.

Oprindeligt var det Truntes far, der startede Vaffelhjørnet i 1981. Han havde arbejdet en årrække i Frederiksborg Is, inden han valgte at starte sit eget ishus på samme hjørne af Nørregade i Hundested, hvor Vaffelhjørnet siden har ligget.

- Dengang sagde banken, at det ville være en dødssejler, fortæller Trunte.

Efterhånden som faderen blev ældre trådte Trunte til. Hun er oprindeligt uddannet sygehjælper, og tiltroen fra Vagn ikke stor i starten.

- Han sagde: »Det holder du kun til i to år. Men det er altså 26 år siden«, siger Trunte og sender et smil i Vagns retning.

- Far gik og lavede is i mange år efter jeg tog over. Først da han var 84 år kom han og sadgde: »Trunte jeg siger op«. Men hans hemmeligheder blev overleveret og er herinde, siger hun og peger på sit hoved.

I dag er ægteparret begge 60 år, og Vagn har været engageret i Vaffelhjørnet siden 2002. De kører ishuset efter en fast rutine. Sæsonen starter torsdag i uge 11 og slutter søndag i uge 39.

- Det er mange timers hårdt arbejde, for vi har ikke en eneste fridag fra sæsonen åbner til den lukker, siger Vagn Decker.

Vaffelhjørnet laver både vafler, is guf og pandekager selv, og mener selv, at det kan være grunden til den fine placering. I alt bliver der produceret 18-19.000 liter is om året på en 89 år gammel maskine i baglokalet.

- Vi laver al vores is på en ismaskine fra 1929. Den har ikke fået skiftet så meget, men kører stadig fint, siger Vagn Decker.

Udvalget består af 20 forskellige slags is og sorbet, og der sker udskiftning løbende. Noget af det nyeste på menukoret er »Havgus« med nougat, chokolade, hasselnødder og havsalt samt »Sol over Hundested« med hyben og havtorn.

- Vi bruger nogle af de ingredienser som afspejler det område, vi ligger i, siger Trunte Decker.