Vaffelhjørnet stryger til tops: Landets tredjebedste ishus

OpdagDanmark kårer hvert år Danmarks Bedste Ishus, så folk kan se, hvilke steder der er værd at opsøge, når behovet for en kølig is er på sit største, og der er hæder at hente til Vaffelhjørnet i Hundested. Det lokale ishus ender på en tredjeplads over landets bedste ishuse.