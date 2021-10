Værsgo og læs: 93 høringssvar til politikerne

Se billedserie Borgere, foreninger, medarbejderudvalg, organisationer og bestyrelser er kommet med indspark til politikerne i forbindelse med forhandlingerne af Halsnæs Kommunes budget for 2022-2025. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

POLITIK: Særligt en fredning af Melby-kilen fylder en del i de mange høringssvar.

Halsnæs - 06. oktober 2021

I disse dage forhandler partierne intenst om at lande et nyt fire-årigt budget for Halsnæs Kommune, og den 1. oktober tikkede der lidt ekstra læsestof ind til politikerne. For selvom høringsperioden, hvor borgere, virksomheder, foreninger, brugerråd, medarbejderudvalg og bestyrelser kan give deres mening til kende om budgettet, er blevet kortet til to uger i år, så er der stadig nået at indløbe 93 høringssvar.

De har tirsdag indtaget en væsentlig rolle i forhandlingerne.

- Hele dagen i dag, hvor vi forhandler og forsøger at nå i mål, har vi diskuteret høringssvarene, og de afføder, at noget kan blive ændret, udskudt eller skal regnes på igen - eller vi kan helt have misset en lokal pointe. Så høringssvarene er i den grad vigtige, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune.

En kile på budgettet Særligt ét emne skiller sig ud i bunken af høringssvar: Fredning af Melbykilen. Således gør Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs, de to grundejerforeninger Strandagergaard og Hyllingebjerggård med henholdsvis 130 og 64 ejendomme, samt 22 private borgere opmærksom på, at de mener, der bør findes penge til fredning på det kommunale budget.

- En fredning er den eneste redning for biodiversiteten, naturen/kulturen, på den grønne kystnære kile i Melby. Den vil frigive administrationen til mange andre mere positive opgaver, end kampe for retablering af ødelagt natur og at skulle afværge konstante forsøg på at afvikle et bevaringsværdigt landskab og vil være bevis på, at i Halsnæs gør vi det vi siger vi gør - af et grønt hjerte. Derfor ønsker jeg fredning af den grønne kile i Melby på budgettet nu, skriver Susan Holvøe, der har haft sommerhus i området siden 1960, men nu er flyttet permanent til Halsnæs.

Melby Kilerne, strækker sig fra Kattegatkysten og cirka én kilometer ind i landet, er i tidligere kommuneplaner beskrevet som væsentlig og bevaringsværdig natur. Byggematadoren Svend Petersen har de seneste år opkøbt en række gårde og jordarealer i Melbykilen, og han har allerede gennemført en række tiltag, som bekymrer områdets borgere. De ønsker at bevare den urørte natur og samlede tidligere på året knap 2.500 underskrifter ind til politikerne.

- Kilerne ligger med store landskabelige og naturmæssige værdier som åndehuller mellem de udstrakte sommerhusbebyggelser vest for Liseleje. Kilerne har stor betydning for miljøet og biodiversiteten og tillige stor rekreativ betydning for helårsbeboere og sommerhusejere i et større område. En eventuel bebyggelse af kilerne eller dele af disse vil uopretteligt gøre skade på disse værdier. Bebyggelse vil endvidere belaste de omliggende sommerhusområder alvorligt med støj og medføre et trafikalt pres på de private og kommunale veje, som i forvejen er alvorligt belastet i højsæsonen, skriver bestyrelsen for Hyllingebjerggård Grundejerforening i deres høringssvar.

Særligt en fredning af Melby-kilen fylder meget i bunken af høringssvar. Foto: Kim Larsen

Borgmesteren har bidt mærke i de mange høringssvar om kilen, men han vil ikke løfte sløret for, om fredningen bliver en del af budgettet.

- Der har været mange ønsker om at frede kilen, og der er mange, som har brugt deres demokratiske ret og afgivet et høringssvar. Det ligner næsten en koordineret indsats, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Men det afgørende er ikke, om der er mange eller få, der skriver om et emne. Alle høringssvar gør indtryk, og jeg må hellere vente med at afsløre, hvad vi er nået frem til i forhandlingerne.

Svømmehal giver bekymringer I stablen af høringssvar er der 25 fra private borgere, 17 fra foreninger og organisationer mens medarbejderudvalg og bestyrelser på plejecentre, skoler og børnehuse står resten. En gennemlæsning viser dog, at det er småt med sager i borgmesterens budgetforslag, som der er stor utilfredshed med.

Planerne om Frederiksværk Svømmehal har dog fået både Frederiksværk Svømmeklub, svømmehallens medarbejdere og flere borgere til tasterne.

Det blev sidste år besluttet at bygge en ny svømmehal som erstatning for den nedslidte Frederiksværk Svømmehal. Projektet skulle starte i 2023 og stå færdig i 2025, hvorefter den gamle svømmehal skulle rives ned. Men i borgmesterens budgetforslag er der i stedet lagt op til, at den gamle svømmehal rives i 2024, og at der herefter bygges en ny på samme sted, som først ventes at stå færdig i 2026.

Udsigten til, at kommunen i to år vil være helt uden svømmehal vækker stor bekymring i høringssvarene, for det vil ramme både svømmeklubbens medlemmer, skolebørnenes svømmeundervisning og genoptræning af ældre.

- At den nuværende svømmehal skal lukkes ned i 2-2½år, før den nye svømmehal kan tages i brug, ser vi som et kæmpestort problem for klubbens eksistens, og vi frygter, at det vil lukke svømmeklubben helt ned (...) I stedet har vi et stort ønske om, at man i kommunen holder den nuværende svømmehal i drift, , for at vi kan holde svømmeklubben i live. Vi har ikke andre steder at kunne tilbyde svømmetræning fra, hvis vi ikke har en tilgængelig svømmehal", lyder det i høringssvaret fra Frederiksværk Svømmeklub, som har cirka 350 aktive medlemmer.

Ligeledes vil konsekvensen af planerne være, at medarbejderne i svømmehallen vil skulle omplaceres i en periode, alternativ afskediges.

"Personalet er meget utrygge ved hele situationen, har de et job fra medio 2024 eller hvad sker der? Dette giver et meget dårligt arbejdsmiljø. Personalet har alle en moden alder, flere har været ansat i over 20 år, for dem vil det ikke være nemt, at skulle finde nyt arbejde", skriver medarbejderne i Frederiksværk Svømmehal i et høringssvar.

Partierne i byrådet mødtes til budgetseminar i starten af september og har førstebehandlet borgmesterens forslag i byrådet. Det blev efterfølgende sendt i høring frem til 1. oktober. I mellemtiden har partierne forhandlet i et forsøg på at nå frem til et budgetforlig. Det ventes præsenteret i den nærmeste fremtid.