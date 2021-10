Væk din kreativitet

- Væk din kreativitet er et forum, der vil inspirere og belyse emnet kreativitet, og bidrage til, at publikum, via oplæg fra et panel af kunstnere, vil få et nyt og anderledes syn på kreativitet. Deltagerne vil blive inspireret til at genoptage, genopdage eller komme i gang med noget af det, de ikke har haft troen på eller modet til, fortæller Lotte Brøndum.