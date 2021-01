Vaccinen til Halsnæs på torsdag

»Vi har endnu en gang fremrykket vaccinationen af plejehjemmene. Det skyldes dels, at vi har komprimeret vaccinationsdagene for at sikre hurtig vaccinationstilbud til alle plejehjemsbeboere af hensyn til hurtigere immunitet, dels at leverancen af vaccine er blevet fremrykket af SSI,« skriver Region Hovedstaden til kommunerne 2. januar, hvor det også fremgår at turen kommer til Halsnæs den 7. januar.