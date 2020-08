Vågne borgere griber tyv på fersk gerning

En 28-årig mand fra Polen blev fredag aften taget på fersk gerning, da han var i færd med at bryde ind i en personbil, der holdt parkeret på Møllevangsvej i Liseleje.

Det var fire vakse borgere fra lokalområdet, der spottede mandens unoder og som tilbageholdt ham, indtil politiet kort efter kom. Her blev han anholdt og ved en nærmere undersøgelse, fandt betjentene ud af, at han kort forinden havde begået et indbrud i en villa også i Liseleje.