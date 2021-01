VUC-huset bygges om til lejeboliger

Den tidligere VUC-bygning ved Frederiksværk Station blev sidste sommer overtaget af boligfirmaet Home4all, og for få måneder siden startede renovering af huset, der har en historie som lagerbygning i tilknytning til jernbanen, senere bibliotek og Voksen Uddannelses Center.

"Nu bygger vi huset om til ni lejemål med otte lejligheder og desuden et erhvervslejemål i kælderetagen," fortæller arkitekt Anders Skak, indehaver af arkitektfirmaet SINO og medejer i Home4all.

"Bygningen ligger centralt og stationsnært, så det er en god beliggenhed for dem, som gerne vil bo tæt på det hele midt i Frederiksværk. Lejlighederne bliver op til 100 m2, enkelte i to plan, med terrasser eller franske altaner alt afhængig af placering i huset, og en del udendørsområdet bliver etableres med et grønt areal omkranset af hække," fortæller arkitekten, som regner med at lejlighederne er klar til indflytning omkring maj måned.