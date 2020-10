Rigspolitiet mener, at det især er de ca. seks ugers covid-19 nedlukning af køreprøver i foråret, der er skyld i lange ventetider på køreprøver i visse politikredse. Arkivfoto: AdobeStock Foto: Wellnhofer Designs - stock.adobe

VENTETID: Politiet mener, at problemet snart løser sig selv

Ventetiderne på køreprøver normaliseres inden for en overskuelig fremtid, lover Rigspolitiet.

Halsnæs - 13. oktober 2020 kl. 10:46 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Kørelærer Dan Rylinger har nu fået en mail fra Rigspolitiet med svar på hans henvendelse for mere end to måneder siden.

Rigspolitiet oplyser, at nedlukningen for køreprøver i perioden fra 13. marts til 29. april, som følge af covid-19, har medført øget efterspørgsel på køreprøver, samt at flere køreprøvesagkyndige efter genåbningen af helbredsmæssige årsager har været forhindret i at afholde køreprøver.

Politikredsene har, som følge af covid-19 nedlukningen, samlet set udbudt færre køreprøver i perioden fra 1. januar til 21. august i år sammenholdt med samme periode sidste år, oplyser Rigspolitiet.

Men de fleste politikredse har udbudt lidt flere køreprøver i juni og juli måned i forhold til sidste år, påpeger Rigspolitiet og fremhæver, at servicemålet på højst 14 dages ventetid på praktiske køreprøver i uge 40 blev overholdt af alle politikredse. Dog med undtagelse af Nordsjællands Politi, Københavns Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

"Rigspolitiet kan således konstatere, at langt størstedelen af politikredsene allerede lever op til servicemålet, ligesom de fleste politikredse har tilkendegivet, at de forventer at kunne leve op til servicemålet snarest muligt og senest ultimo oktober 2020."

"På den baggrund er det Rigspolitiets forventning, at ventetiderne på køreprøver normaliseres inden for en overskuelig fremtid."

Nordsjælland på rette vej Halsnæs Avis har bedt Rigspolitiet oplyse hvilke politikredse, der ikke forventer at kunne leve op til servicemålet om højst 14 dages ventetid ultimo oktober.

Rigspolitiet oplyser, at det er Københavns Politi samt Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Derimod har Nordsjællands Politi oplyst til Rigspolitiet, at kredsen forventer at kunne overholde servicemålet inden udgangen af oktober.

Rigspolitiet oplyser endvidere, at alle politikredse, med undtagelse af Bornholm og København, i uge 41 levede op til servicemålet.

"Rigspolitiet forsætter med at følge området tæt, idet det naturligvis ikke er tilfredsstillende, at alle politikredse ikke er i stand til at overholde det fastsatte servicemål," skriver Rigspolitiet videre i sit svar til Halsnæs Avis.