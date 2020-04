Per Larsen og de øvrige i foreningen V3?s Minde har besluttet at udskyde præsentationen af V3-kopien til maj 2021. Foto: Allan Nørregaard

V3-optog må vente til 2021

Halsnæs - 16. april 2020

»Indtil nu har vores klare plan været at gennemføre arrangementet med afsløringen af vores V3 den 5. maj, men som vores verden ser ud lige nu er det desværre ikke muligt.«

Sådan skriver formanden for Foreningen for V3s Minde Louise Lørup Hauchrog Larsen på foreningens Facebook-side. Som omtalt i Frederiksborg Amts Avis lørdag har der det sidste halve år været arbejdet på at bygge en kopi af panserbilen V3, og 75-året for befrielsen og for den oprindelige V3, der blev bygget i Frederiksværk, skulle være markeret på forskellig vis. Men det må man opgive på grund af Corona-situationen.

»Vores ønske var/er at lave et optog gennem byen, at have folk til at følge os og stå langs ruten og lade det hele kulminere i en frihedsfest.

Derfor er bestyrelsen blevet enige om at udskyde det hele til onsdag den 5 maj 2021. Som et bestyrelsesmedlem helt rigtigt sagde; måske netop fordi V3 betyder frihed og afslutningen på en krise, er det mest rigtigt at vente til 2021,« skriver Louise Lørup Hauchrog Larsen.

Den ny V3 skulle være kørt fra stålvalseværket, hvor originalen blev færdiggjort natten til 5. maj 1945, og gennem Frederiksværk. Videre ville man være kørt til Asserbo forbi mindestenen for »Flammen«,frihedskæmperen Bent Faurschou-Hviid der blev født her, og sommerhuset, hvor V3 deltog i en ildkamp mod en Hipo-bande. Og der skulle være afsløret en mindeplade for V3 på stationspladsen i Frederiksværk, hvor jernbanen havde sit værksted og de meste arbejde med ombygning af panserbilen fandt sted.

V3-kopien bliver bygget i et værksted på Industrimarken i Frederiksværk af en gruppe frivillige.

Det var også planen at V3-kopien skulle have medvirket på TimeWinder Nostalgidage på Grønnessegaard, hvor man ville have genopført dramaet ved sommerhuset i Asserbo, men efter først at være flyttet fra pinsen til august er TimeWinder 2020 også helt aflyst.

Frederiksværkegnens Historiske Forening plejer at markere besættelsestiden med et arrangement med blomsternedlæggelse ved mindestene i Nørregade og i Asserbo, hvor Jørgen Tved de seneste år har holdt tale.

- Jeg forventer at vi lægger blomster ved stenene uden et arrangement, siger formanden for foreningen Henning Petersen.