Se billedserie V3-kopien kører ud fra Stålvalseværket den 5. maj 2021, 76 år efter at originalen gjorde det. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

V3-kopi er hjemløs - men der er hjælp på vej

Halsnæs - 15. juni 2021 kl. 04:20 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Kopien af panserbilen V3, der markede årsdagen for befrielsen med en tur rundt i Halsnæs under stor opmærksomhed den 5. maj, er lige nu hjemløs.

Initiativgruppen bag projektet håber at bilen fremover placeres og udstilles i Krudtværksområdet. Gerne i Bomuldstørreriet, der gennem et par år husede den originale V3, og det har Industrimuseet Frederiks Værk stillet sig positiv overfor. Det kræver imidlertid at nogle kanoner flyttes ud, og da disse skal genplaceres og arbejdet udføres af folk fra Nationalmuseet, er det noget som tager tid.

- Jeg vil hellere end gerne hjælpe de gode folk, men det er ikke til at sætte en tidshorisont på, siger museumsleder Frank Allan Rasmussen.

Det stiller folkene bag V3-kopien med et problem. Kopien blev bygget i en garage på Industrimarken i Frederiksværk, men ejendommen er nu solgt, da parret bag projektet Per og Louise Hauchoog Larsen er flyttet til Stevns.

- Lige nu er vi presset. Da vi er flyttet, skulle vi være ude af værkstedet, hvor V3-kopien står nu, den 1. juni, men den har fået lov at stå en kort periode længere. Måske kan den herefter placeres et par måneder på Grønnessegaard, men vi håber at finde et fast sted indtil den forhåbentlig kan flyttes til Krudtværksmuseet, siger Per Hauchrog Larsen.

Ønsket er at V3-kopien kan blive i Frederiksværk, hvor den hører hjemme. Meget gerne i et klublokale, hvor der kan pusles om den, og meget gerne udstillet som en del af museet.

Godsejer Ditlev Hasselbalch har sagt ja til at V3-kopien kan placeres på Grønnessegaard, og overfor Frederiksborg Amts Avis giver han udtryk for, at den godt kan stå længere på godset end blot nogle måneder, som initiativtagerne ellers først havde fået indtryk af.

- Jeg har sagt, at hvis ikke man kan finde et andet sted, kan den godt stå hos os, også i længere tid, siger Ditlev Hasselbalch.

V3-kopien skulle have medvirket på årets TimeWinder i pinsen, men nostalgi-træffet måtte som bekendt aflyses for andet år i træk, således at det må vente til 2022.

Den originale panserbil V3 blev bygget i de sidste dage af den tyske besættelse af Danmark i 1945. Det skete i hemmelighed på jernbanens værksted i Frederiksværk, inden ombygningen af den gamle Ford AA varebil blev afsluttet på stålvalseværket på befrielsesnatten, så den rullede ud herfra om morgenen den 5. maj 1945.

I mange år stod V3 som vartegn for Frihedsmuseet i København. Den blev reddet i forbindelse med en brand i 2013 og kom siden til Frederiksværk for en periode, hvorefter den skulle indgå i det ny Frihedsmuseum, hvad der imidlertid er droppet, så den nu står på Nationalmuseets depot.

Da der ikke er planer om at den igen skal være en del af Frihedsmuseet, er ønsket fra både Industrimuseet Frederiks Værk og de lokale frivillige kræfter, at originalen kan udstilles fast i Frederiksværk sammen med kopien, som så samtidig kan komme ud at køre i forbindelse med forskellige events.

- Det vil være helt fantastisk og et drømmescenarie, siger Per Larsen.

Den idé har også fået opbakning fra museumsleder Frank Allan Rasmussen. Der vil være plads til både original og kopi i Bomuldstørreriet, men det er ikke noget enkelt scenarie at gennemføre.

En placering af kopien i Bomuldstørreriet på Syrevej må som nævnt afvente flytning af nogle kanoner, støbt i Frederiksværk, men i Nationalmuseets eje.

- De tilhører Krigsmuseet, som det så smukt nu hedder. Skal de flyttes rundt, skal det være Nationalmuseets folk. Det koster en masse penge, og efter et hårdt 2020 er det ikke penge vi svømmer i. Årsagen til at kanonerne står, hvor de står, er at vi låner dem til den ny udstilling vi håber at åbne i Svovl- og Salpetermagasinet. Her er vi i dialog med en række fonde om finansieringen, forklarer Frank Allan Rasmussen.

På den baggrund, tør han ikke sætte en dato for, hvornår V3-kopien evt. kan finde sin plads på Krudtværksområdet.