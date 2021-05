V3 kører på befrielsesdagen

Den opbyggede Ford AA, som en gruppe frivillige siden efteråret 2019 har arbejdet for at få til at ligne en tro kopi af V3, er synet og godkendt til at køre, og det bliver med initiativtageren Per Hauchrog Larsen ved rattet og en af de andre fra gruppen i »kanontårnet«, hvor han dog ikke må opholde sig under kørslen.