V3 er igen på gaden i Frederiksværk

Den oprindelige V3, der i mange år var vartegn foran Frihedsmuseet i København, blev bygget på jernbanens værksted i Frederiksværk og færdiggjort på stålvalseværket på befrielsesnatten mellem 4. og 5. maj 1945. Den var bygget til at transportere fanger, men medvirkede i den dramatiske aktion, da frihedskæmpere fangede den berygtede Lorentzen-bande i et sommerhus i Asserbo.

Den ny V3 kommer til at køre lidt de samme steder som dengang for 76 år siden, og den har følge af andre veterankøretøjer.

Den opbyggede Ford AA, som en gruppe frivillige siden efteråret 2019 har arbejdet for at få til at ligne en tro kopi af V3, kørte med initiativtageren Per Hauchrog Larsen ved rattet og bemanding i »kanontårnet« ud fra stålvalseværket lidt efter klokken otte. Aktørerne klædt i uniformer fra dengang og »bevæbnede«. Første stop var ved Bygma og herefter går turen videre til andre sponsorer, ligesom man vil aflægge besøg ved mindestenene i Nørregade og i Asserbo.