Det seneste glimt af V3 i Frederiksværk, da klenodiet blev kørt på depot i 2018. Foto: Niels J. Larsen

V3: Museum vil gerne finde plads til både original og kopi

Halsnæs - 20. april 2021 kl. 04:27 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Den originale panserbil/kampvogn V3 fra Frederiksværk står i dag hengemt på Nationalmuseets depot på Flyvestation Værløse, men håbet om at få den fast tilbage til Frederiksværk lever fortsat og er blevet ekstra aktuelt af, at der nu er en kørende kopi af bilen på vej på gaden.

- Jeg kan sagtens se kombinationen med den originale V3 udstillet, samtidig med at kopien kan køre rundt til forskellige arrangementer, ligesom man på Vikingeskibsmuseet i Roskilde har de originale ting på museum og har kopier af vikingeskibe sejlende rundt på Roskilde Fjord, siger museumsleder Frank Allan Rasmussen, Industrimuseet Frederiks Værk.

Han har netop fået kontaktoplysninger på initiativtagerne til kopien af V3-panserbilen, som han ikke selv har set. Han er spændt på at se kopien og er parat til at drøfte, om man kan finde en placering af bilen indenfor museets rammer.

- Vi stikker hovederne sammen og ser på, om vi kan finde en løsning på sagen, siger Frank Allan Rasmussen.

Den originale V3 var udstillet tre år 2015-18 i Bomuldstørreriet i Krudtværksområdet, da det lykkedes at få den til Frederiksværk, efter at Frihedsmuseet i København brændte i 2013, og bilen blev reddet fra flammerne.

Oprindelig var det planen, at V3 efter en istandsættelse skulle indgå i det ny museum, men det afviste museumschef for Krigsmuseet, som det hedder nu, Jens Carl Kirchmeier-Andersen overfor Frederiksborg Amts Avis sidste år.

- Vi har overvejet om V3 skulle med på udstillingen i det ny museum, men pladsen er knap, og det er en lidt skæv fortælling , så den kommer ikke med, sagde han således i marts sidste år.

Samtidig gav Jens Carl Kirchmeier-Andersen udtryk for, at han var åben for en dialog om at få V3 tilbage til Frederikjsværk, hvis der var lokal interesse for det, og man kunne leve op til en række krav om opbevaringen.

Det ny museum i København åbnede med forsinkelse i 2020 og blev siden som andre lukket ned, men gør nu klar til at åbne igen. Stadig uden V3, og i den forløbne periode har der ikke været kontakt mellem parterne om muligheden for at få V3 til Frederiksværk.

Formand for Krudtværksområdets Brugerforening Henrik Olsen, der samtidig er formand for Kulturelt Samråd i Halsnæs Kommune og for Lions, der har støttet projektet med V3-kopien, finder det oplagt, hvis man kan placere både original og kopi i Bomuldstørreriet.

- Det er en rigtig god idé. Det vil være det bedste sted på området, hvor man kan skrue og reparere på kopibilen, og lige nu står originalen og blomstrer et sted, hvor ingen ser den, siger Henrik Olsen.