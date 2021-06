Endnu en række biler forsøger at komme ud på Hillerødvej, men Vejdirektoratet opfordrer nu bilister til at tage 'bagvejen'.

Utraditionel appel: Sådan undgår vi trafikpropper i Kregmekrydset

"Jeg har været på stedet og observeret kødannelser ved udkørslerne fra supermarked og tankstation på krydsets Frederiksværkside, hvor bilister kører ud på Hillerødvej, og der i nogle tilfælde opstår køer, fordi flinke bilister holder tilbage for dem, som kører ud. Det er normalt god stil at give plads til hinanden i trafikken, men her er det ikke en god idé, da det kan give køer helt ud i krydset," fortæller Dorthe Hvid, der opfordrer bilister til og fra de to butikker at benytte Kappelhøjvej ved ind- og udkørsel i myldretiden, når der er størst trafikpres - altså køre bagom.

Der er efterhånden bred enighed om, at ombygning fra rundkørsel til lyskryds i Kregme har løsnet op for kødannelser i myldretiden, men ifølge projektleder Dorthe Hvid fra Vejdirektoratet kan små adfærdsændringer hos bilisterne modvirke de små trafikpropper, der fortsat opstår især i myldretiden ved det nye Kregmekryds.

Kritiseret i årevis

Hun er bekendt med, at læsere, politikere og Facebookbrugere i flere lokale fora- også før ombygningen - har kritiseret ind- og udkørslernes placering, lige som de tosporede baner med indfletning er for korte og derfor udløser trafikpropper.

"Det er ikke det overvejende problem her. Ombygningen til lysreguleret kryds har løst udfordringen med lange bilkøer på hver side af Kregme, men der er stadig de nævnte situationer, hvor køerne dannes, og det kan afværges med adfærdsændringerne, som samtidig vil gøre det mere sikkert at køre på strækningen. Der opstår farlige situationer, når bilister svinger til venstre ud på Hillerødvej og både skal holde øje med cyklister og biltrafik i begge retninger. Her er det mere optimalt at køre 'bag om' ud på Kappelhøjvej og gennem krydset," forklarer projektlederen og pointerer, at det også vil være optimalt at undgå venstresving fra Hillerødvej til supermarked og tankstation, når man kommer fra Frederiksværk-siden.

Der er nemlig ikke en decideret svingbane midt på Hillerødvej ved indkørslerne, men kun et smalt 'kaos-areal'.

Dorthe Hvid oplyser, at trafikforholdene evalueres inden for de kommende måneder, og hun håber, at der sker ændringer i bilisternes adfærd, da det ellers kan blive nødvendigt at tage skrappere midler i brug: "Udkørsel forbudt eller andre begrænsninger kan være en mulighed, men det tror jeg, at både bilister og erhvervsdrivende vil blive kede af."