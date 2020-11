Se billedserie Det brune pulver ser ikke ud af meget, men både forskere og forretningsfolk kan se kæmpe potentiale i materialet. Foto: Nordisk Staal

Send til din ven. X Artiklen: Unikt metalpulver blev opdaget ved et tilfælde: Nu kan det føre virksomhed i superligaen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Unikt metalpulver blev opdaget ved et tilfælde: Nu kan det føre virksomhed i superligaen

ERHVERV: Det var oprindeligt et affaldsprodukt, men et overset metalpulver har vist sig at have helt unikke egenskaber. Det kan gøre Nordisk Staal til en markant aktør indenfor 3D-print i metal.

Halsnæs - 06. november 2020 kl. 10:31 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Det kanellignende pulver på bordet, ser ved første øjekast ikke ud af noget særligt. Sådan har de længe tænkt i Nordisk Staal i Frederiksværk, hvor pulveret har været regnet for et affaldsprodukt, der blev samlet sammen, puttet tilbage i maskinerne og smeltet om. Men det fine, brune støv har vist sig at være helt unikt og ekstraordinært godt til 3D-print. Det kan åbne helt nye døre for stålvirksomheden. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger