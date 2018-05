Ungehjælp har stor succes

- Den store stigning skyldes, at der er et behov blandt de unge, som man ikke har været opmærksom på før, og vi kan mærke, at antallet af henvendelser går op ad nu. De kommer, fordi der ikke har været et sted, de kunne henvende sig før. Der skal lys på, hvor stort et behov der er for, at de unge kan henvende sig et sted, som ikke er familielægen, der har kendt dem siden de var fem år, siger Gabriela Rehfeld, jordemoder og specialist i sexologisk rådgivning, som har været med til at starte ungdomsmodtagelser på Frederiksberg og i Frederiksværk.