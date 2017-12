Se billedserie Den tidligere brandstation ligner ikke noget, der er indflytningsklar endnu. Foto: Niels J. Larsen

Ungecenter åbner først i 2018

Halsnæs - 08. december 2017 kl. 05:45 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faktisk skulle lokalerne i den gamle brandstation i Frederiksværk allerede nu genlyde af lokale unge i færd med alverdens aktiviteter i Halsnæs Kommunes nye Unge- og Kulturcenter(UKC). Men gentagne forsinkelser har udskudt indvielsen og nu ser det ud til, at planerne om en åbningsfest er rykket til 2018.

- Administrationen flytter ind i næste uge og begynder at være der, men der er ikke planlagt en officiel åbning eller en åbningsfest endnu, siger Nina Wittendorff Pedersen, leder af Unge- og Kulturcentret.

Hun har planer om, at invitere de unge til at komme og indrette stedet med de nye møbler, som er købt ind. Det sker i starten af det nye år, og så er det håbet at stable en ny fest på benene og krydse fingre for, at tredje gang er lykkens gang.

- Vi har bedt folk om at være med til en indvielse af UKC to gange, så vi er forsigtige med at gøre det igen. Men vi har altid ønsket at lave brag af en indflytningsfest, og så skal de unge være med, og huset skal stå og shine, siger Nina Wittendorff Pedersen.

- Det er fint, at der også skal klippes snore over, og vi bakker om det politiske aspekt og en officiel åbning. Men min kerneopgave er at få de unge med og give dem en fornemmelse af ejerskab for huset.

