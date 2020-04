Ungebygning er indstillet til pris

Prisen uddeles i september og er på hele 100.000 kr., men UKC er i konkurrence med ikke mindre end 163 andre projekter, der skæres ned til en lille håndfuld af et nomineringsudvalg, inden den endelige vinder kåres.

Brandstationen er oprindeligt opført i 1956. For nogle år siden blev den til UKC som hjemsted for en række aktiviteter for unge.