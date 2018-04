Unge stiller skarpt på vrangsiden af Frederiksværks historie

Projektet, der er et samarbejde mellem Halsnæs Kommune, Halsnæs Bibliotekerne og Golden Days, har til formål at inddrage Frederiksværks unge mellem 15 og 25 år i at skabe en udstilling, der stiller skarpt på skyggesiderne ved byens fortid som centrum for våbenindustri.

- Det vi plejer at bryste os af her i Frederiksværk er krudt og kanoner, og når man læser litteraturen omkring Frederiksværk, er der for eksempel ofte fokus på, hvor smukke kanonerne var, men der er få bøger, der egentlig fortæller om, at hver gang, der bliver affyret en kanon, er der samtidig byer, der bliver smadret og familier, der bliver revet fra hinanden, fortæller Frank Allen Rasmussen, der sammen med Halsnæs Bibliotekerne og Halsnæs Kommune har valgt at lægge udstillingens vinkel på netop denne side af byens historie.