Unge satte ild til knallert

Tre unge var set forlade stedet på en cykel, og kort efter blev de tre indhentet af lovens lange arm. Vagtchefen hos Nordsjællands Politi oplyser, at de tre unge har erkendt at have sat ild til knallerten, men af døgnrapporten fremgår ikke yderligere detaljer om omstændighederne.

De to af drengene er under den kriminelle lavalder. I deres tilfælde er forældre og sociale myndigheder underrettet, mens det for den tredje på 15 år gælder, at han er blevet sigtet i sagen.