Unge sat ud af sommerhus

Frederiksborg Amts Avis erfarer, at i et tilfælde er en gruppe unge direkte blevet sat ud af det lejede sommerhus på Asserbohusvej efter flere dage med fest, larm og store affaldsmængder på grunden.

Nordsjællands Politi har den seneste uge registreret omkring 30 klager over musik til ulempe fra sommerhusområder i særligt Halsnæs og Gribskov kommune. Meget tyder på at en del unge, der normalt i disse dage er til Roskildefestival, har valgt at flytte festen ud i sommerhushaver i stedet.

- Jeg har selv prøvet at ringe til poltiet to gange, men de meddelte at de ikke havde tid til at komme forbi, siger en af naboerne til megasommerhusene i Asserbo Kent Lønne.