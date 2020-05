Unge bortvist fra lukket lejr

For tredje gang på få uger har der været besøg i den lukkede Auderødlejr.

Fire unge forcerede søndag eftermiddag klokken 16.00 hegnet til Auderødlejren. De forklarede i følge døgnrapporten fra Nordsjællands Politi, at de var ude for at tage billeder af kendte filmset fra Netflix, hvorefter de blev bortvist fra stedet.