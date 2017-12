Send til din ven. X Artiklen: Ungdomsstævne i indebold aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungdomsstævne i indebold aflyst

Halsnæs - 20. december 2017 kl. 16:07 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 38 år har Hundested-hallen mellem jul og nytår genlydt af børns jubel og bolde, der blev hamret mod bander, dommernes fløjter og meddelelser fra højttaleren om næste kamp og afhentning af præmier ved dommerbordet.

Men i år er Halsnæsmesterskaberne i indebold, der skulle være afviklet 27.-30. december, aflyst.

- Vi er desværre nødt til at aflyse pga for få hold. Vi vender tilbage med stævnet i andet format næste år, lyder meldingen fra Hundested IK.

- Det handler om at der spilles mere udendørs om vinteren på grusgræs, samtidig med at andre vælger futsal, og vi har i tankerne at byde ind på futsal-stævner næste år, siger formand for Hundested IK Bent Christiansen med henvisning til den nyere form for indefodbold, der er anerkendt af FIFA og som DBU gerne vil udbrede.

Det klassiske indefodboldstævne med bander skulle være spillet for årgangene U6 til U16 og U19, men det bliver altså ikke til noget.

I stedet håber man i Hundested IK at få tilmeldinger nok til at gennemføre et indestævne for senior KM Sport Cup lørdag 13. januar. Her spilles om en førstepræmie på hele 5.000 kr.

KM Sport Cup er igen iår med i Grand Prix Serien på indefodbold.dk, og det betyder at der kan hentes point til at kvalificere sig til et stor uofficielt DM stævne i Jylland den efterfølgende weekend.

Holdtilmeldingsgebyret til KM Sport Cup er 650 kr.