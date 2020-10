Ung rock'n'roll på den gamle kro

MUSIK Stikkene er sat i forstærkerne, Marcus er på plads bag trommerne, Zia nærmer sig mikrofonen og Laust har fingrene klar på bassens gribebræt. Guitaristen Oscar kunne ikke komme til denne øvning, så hans plads er overtaget af Rasmus, da første nummer brager ud gennem højtalerne: "Kom Tilbage Nu" i den gamle natklub Natekspressen, hvor der nu drikkes isvand, når de unge musikere i alderen 14 til 18 år holder pause. Bandets navn er HUND3ST3D90, der for få uger siden blev trommet sammen på mindre end to døgn, da Rasmus Hansen synes at der manglede et friskt ungt band i byen, og han lavede et opslag på Facebook. "Det gik imponerende hurtigt, og inden for 48 timer var der samlet et helt band. Jeg har sådan et socialpædagogisk gén og vil gerne hjælpe andre i gang med noget, og de her unge har nu fået muligheden for at starte noget nyt op sammen, med mig som coach." Han er kendt som den ene halvdel af duoen Tanja og Raz, som ofte huserer på Hundested Kro, når der er events og ønskekoncerter, og bandet får også spilletid til ønskekoncerten på kroen den 23. oktober.

"Lød fedt"

"Så der er ikke mange øvegange tilbage," siger Laust, der startede med at spille for et år siden og ikke havde egen forstærker og bas med til den allerførste øver, men de ting er blevet anskaffet senere.

Efter et oplsag på sociale medier blev en bas doneret. Han var lige som de andre hurtig til at reagere på Raz' opslag: "Syntes det lød fedt," og Zia supplerer: "Ja, det lød rigtig fedt. Jeg har sunget i kirkekoret nogle år og ville gerne prøve at være med i et band."

Marcus på 18 år er en erfaren trommeslager, som efter flytning fra Helsingør til Hundested oplevede, at der ikke var meget musikliv for de unge.

"Som i absolut intet. I Helsingør øvede vi seks gange om ugen, her kunne det blive til en halv time i musikskolen, så det var en super chance at komme med i bandet," siger han og slår takten ind til næste nummer med en trommestik i den ene hånd, mens trommestikken i den anden hånd snurrer som hurtige møllevinger med rock'n'roll-attitude, og pludselig er Volbeat-sangen For Evigt i gang