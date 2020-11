Ung kunst om Corona

- Det er fantastisk, at vores unge i UKC kan reflektere over noget som Corona. Jeg har været så heldig, at se de forskellige værker og det er virkelig en fornøjelse. De unge har benyttet sig af humor, været kreative og delt deres ærlige holdning om Corona. De unge har ofret meget og ofrer meget under Corona, og derfor er det fedt at de kan komme ud med deres frustrationer på denne måde. Jeg vil anbefale alle, at komme forbi deres udstillinger og se og nyde dem, siger formand for UKC og byrådsmedlem Frederik Germann til Frederiksborg Amts Avis.