Ung formand for Ungecenter

Venstres 20-årige byrådsmedlem Frederik Germann er ny formand for Unge og Kulturcentrets bestyrelse.

Halsnæs - 15. marts 2018 kl. 10:41 Af Niels Jørgen Larsen Venstres unge byrådsmedlem Frederik Germann er valgt som formand for det ny Unge og Kulturcenter UKC, der i øvrigt åbner of Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er jeg sindsyg glad for. Det er lige mig 100 procent. Jeg brænder for de unge og for de fantastiske medarbejderne i Tieren og Ungdomsskolen, siger Frederik Germann og roser særligt medarbejdernes indsat på baggrund af hvor meget der er blevet sparet på området de senere år.

Nu glæder han sig ekstra meget til, at man kommer igang i det ny hus i den tidligere brandstation på Syrevej, hvor der i disse dage er hektisk aktivitetet både for at gøre klar til den officielle åbning og fordi Tieren er igang med sit teaterprojekt.

Frederik Germann er sammen med Kirsten Lauritsen (S) byrådets repræsentanter i UKC. Bestyrelsen består videre af to repræsentanter for medarbejderne, Lone Kofoed og Per Rudbeck, de to unge Hamza Zaman og Julia Dzala samt fra skolebestyrelserne Sanne Falther Svankilde, fra de faglige organisationer Rolf Møller Hansen og endelig fra Idrætsrådet Lars Schytt Larsen.

- Vi har en meget stærk bestyrelse, og det er skønt at have en ung som frontfigur. Samtidig er Frederik jo kontaktperson til det kommende ungeråd, siger leder af UKC Nina Wittendorff Pedersen.

Den officielle åbning af UKC bliver onsdag 21. marts kl.16.00.