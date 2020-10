To fartøjer med polske og danske flag ankom torsdag til Hundested, der bliver base for undersøgelser af kabelføringen til havs fra den kommende vindmøllepark ved Hesselø. Foto: Niels J. Larsen

Undersøgelser til havmøllepark i gang

- Det er meget sjovt og lidt fedt, at de allerede er i gang hos os. Selv om det ikke har med servicehavn at gøre, så er det med til at vise, at vi kan håndtere tingene, siger havnefoged Søren Brink.