Undersøgelse sætter fokus på din sundhed

Det sker for at kunne sætte ind med målrettet forebyggelse og bedre behandling af sygdomme lokalt.

Vigtigt redskab

Udvalgsformand for Sundhed og Forebyggelse i Halsnæs Kommune, Michael Thomsen ser frem til at få indblik i borgernes sundhed og trivsel og understreger vigtigheden af undersøgelsen:

”Når vi ser på sundhedstilstanden i Halsnæs, så er der stadig plads til forbedring. Derfor arbejder vi også løbende på at øge den. For at kunne gøre det er det vigtigt, at du som borger giver os indblik i, hvordan det står til med sundhed, sygdom og trivsel i vores kommune. Jo mere information vi modtager, des bedre kan vi målrette vores forebyggende indsatser og i højere grad prioritere vores ressourcer, så der bliver sat ind, der hvor behovet er størst. Her er sundhedsundersøgelsen netop et vigtigt redskab,” forklarer Michael Thomsen.