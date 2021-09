Auderødlejren er som tidligere brandøvelsesplads nu blevet undersøgt forurening for PFOS - blandt andet i lejrens drikkevandsboringer. Her var ingen spor af det giftige stof. Foto: Allan Nørregaard

Undersøgelse frikender militærlejr: Ingen tegn på PFOS

Halsnæs - 24. september 2021 kl. 04:34 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

»Ikke påvist«. De to ord er vigtige for Michael Vesthardt, der ejer Auderødlejren. De stammer nemlig fra en omfattende kontrol af organisk mikroforurening af i lejren, som R.DONS' Vandanalytisk Laboratorium påbegyndte i august. Resultaterne er netop landet i Michael Vesthardts hænder, og laboratoriets konklusioner frikender lejren, der tidligere var Søværnets Eksercerskole, for forurening med giftige fluorstoffer - såkaldte PFAS-forbindelser.

- Det er skønt, men også forventet. Vi har altid haft noget af det reneste vand herude, men nu har vi gjort vores pligt og undersøgt det yderligere, og resultatet betyder, at vi trygt kan gå videre med vores planer herude, siger Michael Vesthardt.

Udløber af skandale Undersøgelsen i Auderødlejren er foranlediget af forureningsskandalen i Korsør, hvor 187 borgere er blevet forgiftet med det giftige fluorstof PFOS, efter at have spist forgiftet kød fra kalve, der havde græsset nær en gammel brandskole. Selvom PFOS-holdigt brandskum ikke havde været anvendt på brandskolen siden 2001, så er der tale om et svært nedbrydeligt stof, som har bredt sig gennem grundvand, i luften og langs overflader ved kraftig regn.

Danske Regioner har efterfølgende lavet en liste over tidligere brandøvelsespladser, der bør undersøges for mulig PFOS-forurening og her dukkede Auderødlejren og Karsemoselejrens navne op. Særligt Auderødlejren var i den forbindelse interessant, da lejren siden 1950'erne haft eget vandværk med fem boringer, der leverer vand til lejren, Auderød Naturhavn og fem ejendomme udenfor lejren.

De kan dog alle ånde lettet op, da undersøgelsen ikke viser spor af nogle PFAS-forbindelser.

De finder ikke noget Den tidligere beredskabschef i Frederiksværk, Torben Hessner, mener ikke, at der kan findes andet en mikroskopiske spor af PFOS i Halsnæs.

- Vi har jo brugt skum rundt omkring, hvis det har været nødvendigt for at slukke en bilbrand eller stråtækte bygninger, men det er ikke noget, vi har trænet med her i kommunen, siger han.

Heller ikke i Auderødlejren og Karsemorselejren, der er udpeget af Danske Regioner, som tidligere brandøvelsespladser, der skal undersøges for mulig forurening, tror den tidligere beredskabschef på, at der bliver fundet rester af PFOS.

- Der var meget begrænset brug af skum i Auderødlejren. Der blev hovedsageligt pumpet vand op af branddamssøen, siger Torben Hessner.

- I Karsemoselejren blev der brugt animalsk skum, så der burde heller ikke være nogen af alle de kemikalier i.

Torben Hessner forklarer, at brandfolkene har haft trænet i containere og ved en kartoffelmelsfabrik i Ullerup.

- Men her brugte vi ikke skum overhoved. Vi slukkede med vand, lavede redningsarbejde og afstivede bygninger. Så jeg tror ikke på, at de finder noget af det stads her i Halsnæs.